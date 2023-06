Duljan: «Lascio la Juventus Women per prendermi cura di me stessa. Devo pensare al mio benessere». Le parole della svedese

Attraverso un comunicato Evelina Duljan ha voluto fare chiarezza sulla decisione di risolvere consensualmente il contratto in essere con la Juventus Women.

Le sue parole: «Lascio la Juventus per prendermi cura di me stessa. È una decisione coraggiosa e difficile per me, ma la mia forte volontà di dare priorità al mio benessere per godermi il calcio mi rendere pronta a sfidare me stessa. La mia squadra intorno mi dà pieno supporto per riprendermi e concentrarmi sul futuro. Grazie mille alla Juventus come società, ai miei compagni di squadra e ai miei sostenitori, non vi dimenticherò mai e spero di rivedervi presto. Vi chiedo gentilmente di rispettare la mia richiesta di non rilasciare interviste o rispondere alle domande in questo momento».

