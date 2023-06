Fagioli scrive ai compagni dell’U21: il messaggio verso l’Europeo, diramata la lista dei convocati di Nicolato – FOTO

L’Italia Under 21 ha reso noti i convocati di Nicolato per l’Europeo di categoria. Questo il messaggio social del bianconero Fagioli, out per infortunio:

Out Kean, l’unico calciatore della Juve impegnato è Miretti.

The post Fagioli scrive ai compagni dell’U21: il messaggio verso l’Europeo – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG