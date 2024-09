Il laterale olandese ancora non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2025 ed i nerazzurri sarebbero in difficoltà.

Il futuro di Denzel Dumfries sembra appeso a un filo tra il continuare a indossare la maglia nerazzurra e l’inizio di una nuova fase della carriera altrove.

Cambio sulla fascia

L’ex PSV Eindhoven, ha vissuto momenti altalenanti all’Inter, squadra con la quale, nelle scorse stagioni, si è dimostrato un giocatore chiave. Il calciatore olandese, tuttavia, nel primo segmento della stagione corrente, ha visto il suo spazio in campo ridursi notevolmente. La brillante forma di Matteo Darmian, che ha persino siglato una rete contro il Lecce, ha contribuito a limitare le sue presenze. Questa situazione ha alimentato ulteriori discussioni sul suo possibile addio, nonostante le trattative in corso per il rinnovo del contratto.

L’ipotesi cessione

Sebbene durante l’ultimo calciomercato estivo l’Inter abbia valutato la possibilità di vendere Dumfries, la necessità di tenerlo a causa di alcune assenze nel reparto difensivo ha rinviato tale decisione. Il giocatore, all’età di 28 anni, nonostante il suo contributo significativo nelle strategie di Simone Inzaghi, sembra avviarsi verso la conclusione della sua esperienza con i nerazzurri. La situazione dell’olandese è drasticamente diversa rispetto allo scorso anno, quando il suo ruolo era fondamentale per le ambizioni della squadra; ora il titolare sembra l’ex Torino e Manchester United.

La proposta

Secondo Inter Live ci sarebbe un interesse pronunciato da parte del Newcastle, pronto a formulare un’offerta per il giocatore. Con un contratto in scadenza e un rinnovo ancora incerto, l’Inter ha proposto a Dumfries un ingaggio di 4 milioni di euro a stagione, in attesa di una risposta dal calciatore. La prospettiva di un trasferimento in Premier League si fa sempre più concreta: i bianconeri offrono 22 milioni di euro.

