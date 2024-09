Il club bavarese non avrebbe intenzione di arrendersi per cercare assicurarsi l’esterno mancino nerazzurro.

Il nome di Federico Dimarco risuona più forte che mai dopo lo Scudetto vinto con l’Inter da protagonista e lo splendido goal realizzato al Parco dei Principi contro la Francia. Il difensore, seguito con interesse dal Bayern Monaco, rappresenta uno degli asset più preziosi per il futuro dell’Inter.

Un giocatore chiave per l’Inter

L’ex Primavera si è imposto come una figura chiave nella squadra nerazzurra, non solo per le sue capacità tecniche ma anche per il suo ruolo di leader all’interno del gruppo. Per Inzaghi è un giocatore imprescindibile: il tecnico nerazzurro non sembra disposto a sacrificarlo tanto facilmente.

Federico Dimarco

L’interesse del Bayern Monaco

Non passa inosservato l’interesse del Bayern Monaco: il club tedesco, alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra, vede nel difensore italiano una soluzione ottimale. Tuttavia, l’Inter ha già alzato il muro il mese scorso, declinando ogni offerta e confermando la volontà di tenersi stretto il giocatore.

La novità

Secondo Inter Live, i bavaresi potrebbero tornare alla carica con la proposta di uno scambio che coinvolgerebbe Leon Goretzka, valutato 20 milioni di euro, e un ulteriore conguaglio finanziario. La posizione dell’Inter resta immutata per via della linea legata alla gestione dell’organico e alla sostenibilità economica del club. La politica di non ingaggiare giocatori con un ingaggio elevato e di una certa fascia di età (Goretzka ha 29 anni) voluta da Oaktree suggerisce che non ci sono tante speranze che l’affare vada in porto a queste condizioni.

