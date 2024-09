Se Acerbi va per i 37 anche De Vrij non è più un giovincello. L’Inter ha individuato in Jaka Bijol dell’Udinese il sostituto ideale dell’olandese

Nel panorama calcistico attuale, il mercato dei trasferimenti gioca un ruolo cruciale nel delineare le sorti delle squadre per le stagioni a venire. In questo contesto, l’Inter si trova alla ricerca di nuovi talenti per rafforzare la propria difesa di fronte all’incessante scorrere del tempo. Tra i nomi che circolano con insistenza c’è quello di Jaka Bijol, centrocampista trasformatosi in difensore centrale, che ha attirato l’interesse dei nerazzurri grazie alle sue prestazioni di spessore con l’Udinese.

Un talento nel mirino

L’Inter sta osservando con particolare attenzione le evoluzioni di mercato riguardanti Jaka Bijol, atleta di origine slovena che si è distinto per l’elevato livello delle sue prestazioni difensive. Il calciatore, che attualmente milita nelle file dell’Udinese, sembra essere uno dei principali obiettivi per i nerazzurri, intenzionati a rafforzare il proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione. La potenziale partenza di figure chiave come Francesco Acerbi e Stefan de Vrij (molto simile per caratteristiche allo sloveno), il cui contratto scade nel giugno 2025, rende imprescindibile l’arrivo di nuovi elementi.

Piero Ausilio

Parola al dirigente

La curiosità e l’interesse attorno alla possibile trattativa hanno trovato conferma nelle parole di Gianluca Nani, Direttore Tecnico dell’Udinese, che ha chiarito la posizione del club friulano riguardo al futuro di Bijol. “Un giocatore di questo calibro non si cede a gennaio” sono state le sue parole, poste a suggello dell’intenzione dell’Udinese di trattenere il giocatore almeno fino alla conclusione della stagione in corso. Ciò significa che l’Inter dovrà pazientemente attendere fino a giugno per poter concretizzare qualsiasi trattativa.

Le prospettive future

Le dichiarazioni di Nani rispecchiano l’alta valutazione che l’Udinese riserva al difensore sloveno, considerato un atleta di caratura internazionale, potenzialmente adatto a militare nei top club della Premier League o tra le prime tre squadre del campionato italiano. Nonostante il clamore suscitato, durante l’estate non si è concretizzata alcuna cessione, segno evidente che le offerte ricevute non hanno soddisfatto le aspettative del club.

Questo scenario sottolinea non solo la stima che l’Udinese ripone in Bijol ma anche l’intenso dibattito sul suo futuro professionale. Per l’Inter, il giocatore rappresenta un potenziale rinforzo di spessore per la propria linea difensiva, una mossa che si inserisce nella strategia di lungo termine del club milanese. Con l’avvicinarsi dell’estate, gli occhi dei tifosi saranno puntati sulle mosse dell’Inter e su come la trattativa per Bijol evolverà, in attesa del possibile inserimento di questo talento nel panorama calcistico nerazzurro.

