Il commissario tecnico della nazionale italiana ha parlato anche delle condizioni dei due giocatori nerazzurri.

L’Italia sarà di scena stasera alla Bozsik Arena di Budapest contro l’Israele, una gara che vale per per la seconda giornata di Nations League. Luciano Spalletti, alla guida tecnica degli Azzurri, si presenta davanti ai giornalisti carico di novità e prospettive per il match che si prospetta intenso e decisivo.

Cambi in vista

Il commissario tecnico ha chiarito alcuni punti fondamentali riguardo la formazione che scenderà in campo. Un nome su tutti, Alessandro Bastoni, è stato confermato in maniera decisa per la partita di stasera: la sua esperienza e le sue qualità sono viste come risorse preziose per la squadra. Tuttavia, il tecnico ha ammesso la difficoltà di mantenere invariata la formazione a distanza di pochi giorni dall’ultimo incontro, anticipando possibili cambi nell’ordine delle 3-4-5 nuove presenze tra i titolari.

Davide Frattesi

Cautela e ottimismo per Frattesi

In questo scenario di attenta valutazione, un aggiornamento su Davide Frattesi contribuisce a delineare ulteriormente i piani di Spalletti. Il giocatore, le cui condizioni erano state motivo di preoccupazione, sembra aver dato segnali positivi, inducendo un cauto ottimismo. Nonostante Frattesi si senta pronto, il suo impiego nel match rimane sospeso. L’Inter spera che non succeda nulla ad entrambi: lo stesso Bastoni era uscito affaticato dall’ultima partita in nerazzurro prima di giocare la grande partita contro la Francia. A Parigi Frattesi ha chiesto il cambio nel finale ma anche qui non dovrebbe essere nulla di grave.

