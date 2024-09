I nerazzurri non smettono di pensare al mercato nonostante la sessione estiva sia appena terminata.

L’Inter è uno dei club più attivi sul fronte del mercato. Nonostante la sessione estiva di trasferimenti si sia conclusa da poco, la squadra milanese non si ferma, progettando già i passi futuri per rafforzarsi e consolidare la propria rosa. Tra questi movimenti di mercato, spiccano le trattative per il rinnovo di Dumfries e l’interesse per Jonathan David; come evidenzia l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW.

Questione delicata

La questione del rinnovo contrattuale di Denzel Dumfries è al centro dell’attenzione in casa Inter. Il difensore olandese, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2025, è in fase di trattativa per prolungare la propria permanenza con il club nerazzurro. L’interesse dell’Inter a mantenere Dumfries è chiaro, data la sua importanza tattica e tecnica all’interno della squadra. Le discussioni sono in corso, e la dirigenza dell’Inter è ottimista nel trovare un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte anche se il tempo passa e la firma non arriva.

Jonathan David

Obiettivo in difesa

Oltre alla situazione contrattuale di Dumfries, l’Inter ha già messo gli occhi su alcuni giocatori per rafforzare ulteriormente la squadra in vista delle prossime stagioni. Una delle figure che ha attirato l’interesse dei nerazzurri è Bijol dell’Udinese. Anche se il tentativo del Bologna di assicurarsi il giocatore nell’ultima sessione di mercato non è andato a buon fine, l’Inter rimane alla finestra, pronta a cogliere l’opportunità in vista della prossima stagione.

Focus sui parametri zero

L’Inter, inoltre, mostra una particolare attenzione verso i giocatori in scadenza di contratto. In questa strategia mirata, spicca il nome di Jonathan David del Lille. L’attaccante canadese, in scadenza nel 2025, potrebbe rappresentare un’opportunità molto vantaggiosa per l’Inter ma la concorrenza si preannuncia nutrita e molto agguerrita.

