L’attaccante canadese ha il contratto in scadenza nel 2025 e la cosa sembra far gola a molte squadre.

Jonathan David, attaccante del Lille e colonna della Nazionale canadese, è salito agli onori della cronaca per via del contratto in scadenza nel 2025. La sua recente dichiarazione dopo la partita contro gli Stati Uniti, in cui ha segnato il goal decisivo, ha acceso i riflettori sul suo futuro, offrendo spunti di riflessione e alimentando le voci di un possibile trasferimento, con l’Inter che emerge come una delle pretendenti più interessate.

La posizione del centravanti

Jonathan David ha parlato apertamente del suo futuro ma non solo, sottolineando come, quest’estate, nonostante l’interesse mostrato da diverse squadre, la decisione sia stata quella di rimanere a Lille. L’attaccante ha espresso una notevole apertura riguardo alle possibilità future, compresa quella di un prolungamento con il suo attuale club.

Piero Ausilio

Gli scenari

Nonostante la scadenza imminente del suo contratto con il Lille, David appare tranquillo e aperto a diverse strade. Questa apertura non si limita solo alla questione di un rinnovo con il club francese ma si estende a un interesse per campionati oltre la Premier League, confermando la sua disponibilità a valutare proposte di rilievo da ogni angolo del panorama calcistico globale.

Un’opportunità per l’Inter?

L’Inter appare come uno dei club in prima linea per accogliere l’attaccante canadese, una mossa che potrebbe rafforzare notevolmente l’attacco nerazzurro. L’interesse dei nerazzurri per lui non sorprende per diversi motivi. I nerazzurri sono sempre attenti ai possibili svincolati e soprattutto a giugno perderanno Arnautovic e Correa in attacco.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG