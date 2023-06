L’esterno dell’Inter Denzel Dumfries, intervistato da Voetbal International, ha presentato la finale di Champions League contro il Manchester City

Dumfries ha detto la sua in vista della finale di Champions League contro il Manchester City:

«Finale di Champions League? Non era uno dei miei obiettivi, ma è un onore. Un grande palcoscenico. Sono molto orgoglioso di stare lì. Non abbiamo una stagione facile, ma anche questo è un vantaggio per noi. Questo ci fa venire fame. Vincere la Champions League è un traguardo enorme. Quello che dobbiamo fare in ogni caso è assicurarci di avere una buona strategia. Nella finale di FA Cup si è visto che hanno un ottimo centrocampo. Ma l’attenzione è su noi stessi, questo è ciò che influenziamo. Ci prepareremo nel miglior modo possibile. Dimostreremo di avere una squadra forte».

L’articolo Dumfries: «Finale di Champions? Ci fa venire fame, sarebbe un traguardo enorme» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG