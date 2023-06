L’ex attaccante Paolo Di Canio si focalizza sul brutto campionato dei nerazzurri.

Paolo Di Canio a Sky Sport ha detto la sua in generale su Manchester City ed Inter. “Se ho visto il City stanco? La finale di FA Cup è stato un derby intenso, ha tenuto tutta la partita ma se la metti nei trenta metri finali della propria porta, e capiterà anche all’Inter, andrà in difficoltà perché non sa abbassarsi per andare a fare contrapposizione agli esterni”.

esultanza a fine gara Inter

“De Bruyne e Gundogan non sono mediani aggressivi, sono fantastici ma se devono difendere il City soffre. Ovviamente mi meraviglierei se la finale fosse 50-50 sul piano di controllo della partita, della gestione perché loro controllano, ma se l’Inter fa quello che sa fare portando i suoi uomini negli ultimi metri le azioni potrà crearle sicuramente. Un voto alla stagione dei nerazzurri? Per la stima che ho per la qualità do un voto basso, perché la ritengo forte, sei e mezzo ma la CL farebbe slittare a 12 il voto. Poteva fare meglio in campionato“.

L’articolo Di Canio: “Se costringi De Bruyne e Gundogan a difendere il City soffre, la stagione dell’Inter è da 6,5” proviene da Notizie Inter.

