L’esterno di proprietà dell’Inter Valentino Lazaro non sarà riscattato dal Torino: arriva il post del calciatore su Instagram

Lazaro ha salutato il Torino sui social, annunciando il ritorno alla base Inter:

«Grazie per il vostro sostegno in questa stagione. Ripenso a tanti ricordi positivi e bei momenti coi miei compagni di squadra, in campo e fuori. Ovviamente l’infortunio di gennaio mi ha tenuto lontano la seconda metà della stagione, ma avevo promesso di tornare per poter giocare nuovamente di fronte a questi tifosi e l’ho fatto, e ora sto meglio che mai e ne sono orgoglioso. Ora è il momento di ricaricarsi per le sfide che verranno. Grazie Toro».

L’articolo Lazaro torna all’Inter: «Grazie Torino, ora nuove sfide» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG