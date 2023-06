L’argentino ha detto addio alla Juventus: Di Maria ha annunciato la decisione sul futuro in un post Instagram

Di Maria lascia la Juventus dopo appena una stagione, il messaggio d’addio del fantasista argentino:

«Me ne vado con il sapore amaro di non esserci riuscito, ma con la felicità di portare con me molti amici di questo meraviglioso spogliatoio del quale ho fatto parte. Grazie a tutti i miei compagno per l’affetto che mi hanno riservato sin dal primo giorno, mi sono sempre sentito come a casa. Un grande saluto a tutti gli Juventini per il loro affetto quotidiano. Un grande abbraccio. Vi porto nel cuore».

