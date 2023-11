L’Inter vuole blindare Denzel Dumfries con un rinnovo di contratto: intanto la valutazione dell’olandese schizza a 50 milioni

Denzel Dumfries, pronto a tornare in campo per Inter-Frosinone dopo il riposo col Salisburgo, è l’arma in più di Inzaghi: il club vuole blindarlo con un rinnovo di contratto, e la sua valutazione è schizzata sui 50 milioni di euro. Il punto di Tuttosport.

Sul quotidiano torinese si legge: «Di fatto Inzaghi considera ormai Dumfries un ragazzo nella piena maturazione calcistica. Ecco perché la sua valutazione è schizzata a 50 milioni di euro, con l’Inter che vuole blindare il calciatore sino al 2027 con un cospicuo aumento dell’ingaggio e un possibile nuovo stipendio da 4 milioni più bonus».

L’articolo Dumfries Inter, valutazione da 50 milioni e l’obiettivo rinnovo: i dettagli proviene da Inter News 24.

