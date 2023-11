Ultimi biglietti rimasti per Inter-Frosinone, con San Siro pronto ad ospitare il match di stasera con 70mila tifosi previsti

Sono attesi ben 70mila spettatori a San Siro per Inter Frosinone. Lo comunica il club nerazzurro, specificando come siano ancora disponibili gli ultimi biglietti per la sfida di stasera.

Le biglietterie dello stadio apriranno alle 17:45. Il fischio d’inizio della partita arriverà, invece, alle 20:45.

L’articolo Inter Frosinone, San Siro pronto a tingersi di nerazzurro: attesi 70mila spettatori proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG