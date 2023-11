Stasera l’Inter sfiderà il Frosinone per il dodicesimo turno di campionato: la squadra di Di Francesco ha diverse tracce di Juve

C’è parecchia Juve nel Frosinone di Di Francesco, avversaria di stasera dell’Inter: ecco perché sarà un antipasto del derby d’Italia. A parlarne è Tuttosport.

Sul quotidiano si legge: «Un Frosinone che ha messo in mostra diversi ragazzi interessanti, un Frosinone fortemente marchiato di… bianconero. Stanno crescendo a vista d’occhio alcuni talenti che la Juventus ha spedito lì in prestito per farsi le ossa e, diventati due colonne della sua squadra: Matias Soulé ed Enzo Barrenechea, ai quali va poi aggiunto Kaio Jorge che dopo due stagioni sfortunate sta gradualmente ritrovando il feeling con il campo».

