L’esterno destro dell’Inter Denzel Dumfries torna sui suoi compiti difensivi del derby contro il Milan di martedì scorso.

Denzel Dumfries a RTL7 ha parlato della sua marcatura du Rafael Leao. “Se fosse servito, avrei seguito Leao anche mentre andava in macchina, c’era questa possibilità! Ovviamente è un grande giocatore. È importante per loro, ed era mio compito bloccarlo”.

“Tutto il rispetto per lui, è un buon giocatore , sempre difficile da affrontare. Ma come squadra abbiamo fatto molto bene. l mio primo compito è ovviamente quello di difendere. In una partita come quella col Milan devi anche leggere il gioco. In Italia impari molto bene a ‘uccidere’ una partita , e noi siamo molto bravi in ​​questo”.

