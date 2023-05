Non c’è alcun precedente ufficiale nella storia di Inter e Manchester City ma due amichevoli estive: ecco come andarono

Inter e Manchester City si affronteranno in un contesto ufficiale per la prima volta della loro storia il 10 giugno, in occasione della Finale della Uefa Champions League. Tuttavia i due club si affrontarono in passato in due amichevoli estive.

Su inter.it si legge: «Sarà la prima volta che Inter e Manchester City si affronteranno in un confronto ufficiale. Sfida inedita, quindi, e finale inedita. L’Inter non ha mai affrontato una squadra inglese in una finale di coppa (né in Coppa dei Campioni-Champions League, né in Coppa Uefa).

Inter e Manchester City si sono affrontate in amichevole nell’estate del 2010 e nell’estate del 2011. Nel 2010 la vittoria nerazzurra con le reti di Obinna (2) e Biraghi, autore di una meravigliosa rete di destro. Era una delle prime Inter post Triplete e nella tournée negli States arrivò questo bel successo, suggellato dal gol di un giovane Biraghi.

Nel 2011 il successo degli inglesi nella sfida giocata in Irlanda. In panchina, per il Manchester City, Roberto Mancini. In gol per il City l’ex nerazzurro Mario Balotelli e dell’attuale centravanti dell’Inter Edin Dzeko».

