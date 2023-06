L’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, ha parlato della sua esperienza in nerazzurro e del proprio futuro in ottica calciomercato

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida tra la sua Olanda e l’Italia, Denzel Dumfries ha raccontato com’è andata finora la sua avventura all’Inter. In ottica calciomercato ha risposto così:

LE PAROLE –: «Sono molto orgoglioso di giocare nell’Inter, questi due anni sono stati fantastici. Sono molto orgoglioso quando guido verso Appiano. Oggi però il calcio è molto dinamico: i giocatori vanno e vengono. Io non ho motivi oggi per andare via. Amo l’Inter, ma come ho detto prima, bisogna vedere cosa accadrà, ma sono molto felice di giocare per l’Inter».

L’articolo Dumfries: «Orgoglioso di giocare nell’Inter. Futuro? Vediamo cosa accadrà» proviene da Inter News 24.

