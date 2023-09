Denzel Dumfries è stato un grandissimo protagonista della vittoria ottenuta dall’Olanda contro la Grecia: la sua prestazione

Super prestazione per Denzel Dumfries, trascinatore dell’Olanda nel match di questa sera contro la Grecia, valevole per le qualificazioni ad Euro 2024.

La squadra di Koeman ha vinto per 3 a 0. In tutte e tre le reti c’è lo zampino dell’esterno dell’Inter che ha fornito ben tre assist per i gol di De Roon, Gakpo e Weghorst.

