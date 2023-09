L’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, si è espresso così nel postpartita di Francia-Irlanda, dopo aver segnato anche una rete

Intervenuto nel postpartita di Francia-Irlanda, Marcus Thuram parla della gioia del gol e della vittoria ottenuta con la propria nazionale per 2 a 0. Ecco le parole del centravanti dell’Inter, rilasciate ai microfoni di Sky Sport.

SENSAZIONI – «Il gol? Un grande piacere, soprattutto farlo in un contorno come quello del Parco dei Principi. Avrei potuto farne due questa sera però teniamolo per la prossima partita».

PRIMI NEL GIRONE, E ZERO GOL SUBITI – «Dal punto di vista aritmetico siamo perfetti però non vuol dire che non dobbiamo continuare a lavorare. Una grande serata».

L’articolo Thuram: «Grande serata, contento per il gol, avrei potuto farne due» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG