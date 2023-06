L’esterno olandese mostra grande attaccamento ai colori nerazzurri.

Denzel Dumfries ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Olanda: l’esterno ha dichiarato di trovarsi molto bene all’Inter. “Io sono molto orgoglioso di giocare per questa squadra”.

Denzel Dumfries

“Questi due anni sono stati fantastici e sono molto orgoglioso quando guido verso Appiano. Il calcio però oggi è molto dinamico: i calciatori vanno e vengono, io non ho motivi per andare via. Amo l’Inter, ma come ho detto prima, bisogna vedere cosa accadrà, ma sono molto felice di giocare per l’Inter“. Il laterale ha giocato titolare entrambe le gare di Nations League compresa quella di oggi pomeriggio contro l’Italia che lo ha visto duellare contro Dimarco, suo compagno all’Inter.

