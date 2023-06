Il Lecco torna finalmente in serie cadetta dopo mezzo secolo di attesa: festa grande per la formazione lombarda

Grazie al doppio successo sul Foggia, il Lecco si è ripreso la Serie B dopo mezzo secolo di attesa: era dalla stagione 1972/73 che i lombardi non si vedevano infatti in cadetteria.

L’ultima gara fu nel giugno 1973 in un ko in casa del Genoa. A Marassi torneranno nuovamente i blu-celesti, ma stavolta per sfidare la Sampdoria.

