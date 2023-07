L’esterno dell’Inter Denzel Dumfries ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima della partenza per la tourneè in Giappone

Denzel Dumfries ha già la testa proiettata alla prossima stagione con l’Inter, fiducioso di poter cucire l’ambita seconda stella sulla maglia a fine campionato.

Ecco le dichiarazioni dell’esterno olandese ai canali ufficiali nerazzurri:

LE PAROLE- «Ho sicuramente voglia di iniziare questa mia terza stagione. Abbiamo degli obiettivi chiari come vincere lo Scudetto. Un titolo che non ho mai vinto in questi ultimi due anni. Non vedo l’ora di iniziare la stagione, ci sono giocatori nuovi. Spero di fare bene. Sono cresciuto molto. Ho imparato molto dal punto di vista tattico, lo staff e i compagni mi hanno aiutato molto in questo. Continuo a imparare e sono contento».

GIAPPONE– «Le amichevoli pre-stagionali sono molto importanti per capire a che livello sei, per capire la tua forma fisica. I nuovi possono vedere che tipo di gioco facciamo all’Inter. In queste partite possiamo vedere gli aspetti da migliorare e quello che stiamo facendo bene. Non vedo l’ora di giocare».

AMBIZIONI- «L’obiettivo è di vincere lo Scudetto. Lo scorso anno abbiamo fatto bene in Champions League anche se non l’abbiamo vinta. Abbiamo fatto un grande torneo, ma dobbiamo pensare a vincere il campionato. I nuovi arrivati hanno portato qualità, questo è positivo. La preparazione sta andando bene, tutti sono motivati e affamati e mi aspetto molto da questa stagione».

L’articolo Dumfries sull’Inter: «Ho voglia di una grande terza stagione» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG