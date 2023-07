Il dirigente Walter Sabatini ha detto la sua sulla prossima corsa Scudetto e su quanto fatto dal centravanti del Chelsea.

Walter Sabatini ha parlato del voltafaccia di Lukaku ma non solo a TMW Radio; ecco le sue considerazioni. “Il Napoli parte con 20 punti di vantaggio. L’allenatore che hanno preso sa gestire bene le situazioni complesse. Il vantaggio già acquisito lo scorso anno“.

Victor Osimhen

“Lukaku? Non so dirti se a me è capitato qualcosa di simile. È stato veramente molto molto ondivago. Hanno agenti che li inducono a comportamenti mercenari e di cattivo gusto. È colpa comunque dei calciatori, che seppur mal consigliati, potrebbero prendere scelte diverse. Il comportamento di Lukaku è stato vergognoso”.

