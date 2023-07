Mondiale femminile, ora tocca all’Italia: un solo ballottaggio. Brivido Spezia, delude la Francia… Le azzurre in campo domani

Ci siamo, domani alle 8 del mattino (italiane), la Nazionale femminile di Milena Bertolini farà il suo esordio al Mondiale di Australia e Nuova Zelanda. Per le azzurre sarà molto importante partire con una vittoria: il gruppo G si preannuncia molto equilibrato vista la fatica che ha fatto la Svezia a sbarazzarsi del Sudafrica. Dopo la rete di Magaia in avvio di ripresa, le svedesi hanno riportato il risultato in parità a metà ripresa con la rete di Rolfo. Il gol vittoria è arrivato solo al novantesimo sugli sviluppi di corner grazie alla prodezza di Amanda Ilestedt. Scialbo debutto della Francia che non è andata oltre lo 0-0 con la Jamaica: «Abbiamo giocato contro una squadra che ha dato tutto. A volte puoi iniziare così così una competizione e poi migliorare. Contro il Brasile sarà una partita importante, ma ce ne sarà una terza. Non preoccupatevi per noi, ce la faremo», ha assicurato il ct Renard. L’Olanda, finalista della precedente edizione del Mondiale, regola il Portogallo con un gol dell’ex interista van der Gragt convalidata in seguito all’on-field review.

Tornando alle Azzurre… Bertolini ha scelto da diversi giorni l’undici titolare. C’è un solo ballottaggio legato alle condizioni di Caruso. La Federazione fa sapere che la giocatrice è a disposizione, ma qualche dubbio per la titolarità c’è dopo i problemini al ginocchio accusati in settimana. Provino domattina coi medici: se non ce la fa è pronta la baby Dragoni. Milena Bertolini ha presentato così il match in conferenza: «Mi aspetto una partita molto difficile, perché l’Argentina ha calciatrici brave tecnicamente e caratterialmente sono molto forti. L’importante sarà l’atteggiamento e la fiducia nelle nostre qualità». In tutto questo paura nel ritiro della nazionale della Nuova Zelanda impegnata al Mondiale femminile, che è stata costretta ad allontanarsi in tutta fretta dal suo hotel ad Auckland a causa di un incendio. Le giocatrici e lo staff sono dovute passare dalle uscite di emergenza, per poi rifugiarsi in un vicino ristorante. Una volta spente le fiamme sono potute tornare nelle loro camere. mentre. Un uomo di 34 anni è stato arrestato e accusato di furto con scasso e incendio doloso dopo l’incidente. Altro fattaccio dopo la sparatoria con vittime di qualche giorno fa.

Probabile formazione Italia: Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Greggi, Giugliano, Caruso; Bonansea, Giacinti, Beccari. Ct. Bertolini

