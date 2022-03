La Juventus supera i campani per 2-0 allo Juventus Stadium. Ora l’Inter è a un punto in classifica.

Vincere contro la Salernitana per arrivare allo scontro diretto del 3 aprile con la chance del sorpasso. Missione compiuta per Massimiliano Allegri e la sua Juventus che, davanti ai propri tifosi, superano la squadra di Nicola per 2-0. Un successo che cura in parte la ferita Champions e soprattutto rilancia le ambizioni scudetto dei bianconeri.

I padroni di casa mettono subito le cose in chiaro, passando al 5′ con la magia di Dybala. Circa venti minuti più tardi ci pensa Dusan Vlahovic a mettere il punto esclamativo sulla partita. Nella ripresa la Juventus può gestire e fare qualche cambio. Dopo la sosta, allo Juventus stadium arriverà l’Inter di Inzaghi.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG