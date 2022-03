Il Milan non si sente favorito anche se è in un momento positivo.

La terza vittoria consecutiva per 1-0 è sinonimo di solidità e concretezza. L’Inter non ha tenuto il passo e il Napoli resta a -3 in classifica dai rossoneri. Non si esalta però Stefano Pioli. “Scudetto? Noi, Napoli e Inter abbiamo il 30%, poi la Juve”. E proprio dopo la pausa per le nazionali, Juventus-Inter ci dirà se i bianconeri possono dar fastidio al Milan in chiave tricolore.

“Ogni match è una prova per la nostra crescita – ha commentato Pioli al termine della gara contro il Cagliari -. Sono soddisfatto di come abbiamo giocato questa partita per mentalità, intensità e cattiveria. Dobbiamo però provare a chiudere prima le sfide, perché di occasioni ne abbiamo avute tante”. Il Milan ha alzato il livello di attenzione difensiva: “Noi dobbiamo attaccare tanto, non possiamo permetterci di gestire difendendo. Le nostre caratteristiche ci portano ad attaccare”.

