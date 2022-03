L’allenatore del Napoli è soddisfatto della vittoria ottenuta contro l’Udinese e nel post gara tesse le lodi di Zanoli.

Luciano Spalletti ha espresso il suo parere sulla vittoria in rimonta control’Udinese. “Ringraziamo i nostri tifosi che non hanno mai smesso di sostenerci, questo è stato fondamentale per noi oggi. Non abbiamo mai perso lucidità a differenza di altre volte e siamo riusciti a condurre in porto la vittoria contro un avversario molto forte“.

IM_Lorenzo_Insigne_Napoli (1)

“Bisogna avere sempre l’interpretazione giusta, i moduli, le linee, ci sono tanti discorsi. Il calcio moderno ha spazi più ampi tra i giocatori e non tra i reparti, ci sono più duelli individuali, è necessario farsi trovare pronti sui ribaltamenti veloci. Zanoli diventerà fortissimo, ha tutte le qualità per farlo. Quando non si gioca molto in una stagione, si può abbassare il livello di autostima ma la nostra è totale nei suoi confronti e gliel’abbiamo voluta trasmettere anche al momento dell’ingresso in campo“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG