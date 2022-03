Il tecnico bianconero parla in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 contro la Salernitana.

Una vittoria fondamentale per dimenticare in fretta la Champions e alzare lo sguardo verso la vetta della classifica. Massimiliano Allegri è soddisfatto della prova della sua squadra. Sulla prossima sfida contro Inzaghi e sull’episodio dello spogliatoio: “L’Inter è ancora la favorita, sicuro. Non è che ieri con questo scambio di opinioni non parlo più con Dybala. In vent’anni di carriera sai quanti screzi… Ma nascono e finiscono lì. Ci sono dei momenti in cui si possono fare le cose e momenti no, io tra l’altro adoro i giocatori responsabili, non voglio dei soldatini”.

Questa Inter ha molte più chance dei bianconeri? “Potenzialmente ha quattro punti di vantaggio su di noi. Siamo contenti di aver vinto oggi, non era semplice perché l’eliminazione c’era rimasta addosso e questo era l’unico modo per togliersela. La vittoria di oggi ci consente di allontanarci da quelle dietro e avvicinarci al secondo posto. È matematica, ora pensiamo alla sosta”.

