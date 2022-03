Le scelte dei due allenatori per il derby della Capitale.

Dopo le schermaglie della vigilia si gioca. All’Olimpico va in scena il derby. Mourinho contro Sarri. Il bel gioco contro il pragmatismo. Per i giallorossi, Zaniolo comincia dalla panchina. Abraham contro Immobile ma non solo. Le due squadre lottano per l’Europa. Al momento i biancocelesti sono avanti in classifica di un solo punto. L’obiettivo dichiarato è il quarto posto che vale la Champions League. Ecco le formazioni ufficiali.

ROMA (3-4-2-1) – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Allenatore: Mourinho.

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Allenatore: Sarri.

Calcio d’inizio alle ore 18. Diretta tv e streaming su Dazn.

