Dybala è il nome in cima alla lista di De Rossi e dei Friedkin per il presente e per il futuro: l’argentino non ha dubbi

Paulo Dybala non ha giocato nell’ultima partita contro il Milan per un piccolo guaio muscolare, ma ora è pronto a tornare in campo. Contro il Verona dovrebbe esserci, ma in casa Roma si interrogano soprattutto per il futuro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’argentino ha fiducia nel progetto tecnico e in Daniele De Rossi ragion per cui dovrebbe restare nella Capitale anche nel 2025.

