Mehdi Taremi non vede l’ora d’indossare la maglia dell’Inter, avendo sposato il progetto nerazzurro: tutti i dettagli

Secondo Tuttosport, Mehdi Taremi è ormai un nuovo giocatore dell’Inter, essendo destinato a non rinnovare con il Porto.

Sarà il primo iraniano nella storia nerazzurra, arrivando a parametro zero come comunitario nei prossimi mesi. L’affare è accelerato dopo un incontro nella sede dell’Inter con i mediatori, garantendo a Taremi un biennale da 3 milioni netti annui con opzione per un terzo anno e una commissione per gli agenti.

Il giocatore è l’acquisto ideale per rinforzare l’attacco, sia come prima che seconda punta, e si attende la definizione dei dettagli dopo la Coppa d’Asia.

