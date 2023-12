Dybala Fiorentina, tentativo dei viola prima del sì alla Roma! Il retroscena dopo l’addio alla Juventus

Anche la Fiorentina ha fatto un tentativo per Paulo Dybala. Come riportato da Firenzeviola.it, dopo l’addio alla Juventus, il club viola ha provato a portare la Joya a Firenze.

L’argentino, nell’estate 2022, ha prima atteso l’offerta dell‘Inter, per poi accettare la proposta della Roma. Per la Fiorentina non c’è stato niente da fare.

