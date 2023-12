Gallo non si fida della crisi: «Juventus Next Gen squadra giovane e ricca di talento». Le parole dell’allenatore dell’Entella

Le parole di Gallo, tecnico dell’Entella, alla vigilia della gara con la Juventus Next Gen.

GALLO – «È un recupero non semplice perché affrontiamo una squadra di talenti, non sarà una partita facile. La classifica è ferma e per noi questa diventa un’occasione per dare ancora più valore alla vittoria di sabato con il Rimini. Temo la qualità dei singoli della Juve, ci sono ragazzi di grandissima prospettiva che arrivano da tutta Europa. Sono giocatori che amano la prestazione. Il fatto che si giochi a metà settimana è qualcosa di diverso rispetto alla routine.

Il gruppo sta bene, l’allenamento di ieri è andato bene e problemi importanti non ce ne sono. C’è un po’ di fatica, com’è normale che sia, però penso che possano essere tutti disponibili. Non si può mai prescindere dal mettere intensità e attenzione, troppe volte non siamo stati attenti o esuberanti nel voler conquistare qualcosa. Questa è la prerogativa che ci deve accompagnare in ogni partita perché è la base del risultato positivo.

Cambiare qualcosa Vediamo, io e il mio staff stiamo analizzando la Juventus e anche in base a quello decideremo. Onestamente non penso di cambiare molto, dipenderà anche dalle risposte fisiche che mi daranno oggi i ragazzi».

The post Gallo non si fida della crisi: «Juventus Next Gen squadra giovane e ricca di talento» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG