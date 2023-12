Convocati Frosinone per il Napoli: cinque assenti in Coppa Italia prima della Juve. La lista di Di Francesco

Il Frosinone impegnato in Coppa Italia, sul campo del Napoli, prima del match di campionato contro la Juve in programma sabato. Non convocati Oyono e i lungodegenti Kalaj, Marchizza, Mazzitelli e Reinier.

Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati.

Difensori: Lirola, Lusuardi, Monterisi, Okoli, Romagnoli.

Centrocampisti: Barrenechea, Bourabia, Brescianini, Garritano, Gelli, Ibrahimovic, Lulic, Harroui.

Attaccanti: Baez, Bidaoui, Caso, Cheddira, Kaio Jorge, Kvernadze, Soule.

