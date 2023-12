Mourinho via da Roma «Sono a fine contratto, deciderà il club». Le dichiarazioni del portoghese

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al The Obi One Podcast del suo futuro con il club giallorosso. Il portoghese, in scadenza a giugno, sarà ospite della Juve il prossimo 30 dicembre.

MOURINHO – «Ora mi trovo qui a Roma e mi sto divertendo, è un club di diverso profilo con ambizioni differenti, ma mi piace molto stare qui. Sono felice, ma sono alla fine del mio contratto, e poi diventa una decisione del club. Per ora mi concentro solo sul presente a godermi il più possibile questi momenti. È un club molto bello con tantissima brava gente, non sono i giocatori migliori del mondo ma sono bravi. I tifosi sono fantastici, la città è sorprendente, sono molto felice ripeto».

