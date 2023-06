Dybala in lacrime, il saggio Matic lo consola: il gesto per l’ex Juve dopo la finale di Europa League persa col Siviglia – VIDEO

Il gol di Dybala non è bastato alla Roma per vincere l‘Europa League. Il Siviglia ha avuto la meglio ai rigori, vincendo il trofeo per la settima volte e facendo scoppiare in lacrime l’ex Joya della Juve.

Sui social di Dazn è comparso un video in cui il saggio Matic, veterano della Roma, si avvicina all’argentino ancora scosso per consolarlo con un gesto amichevole e una frase emblematica: «Questo è il calcio».

