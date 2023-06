Juventus Women, bloccata Thomas: colpo a zero dal Milan. Braghin ha lavorato sotto traccia per portarla a Torino

La Juventus Women ha piazzato il colpo Thomas dal Milan a costo zero.

In base a quanto appreso da Juventusnews24, il direttore Braghin ha lavorato sotto traccia per chiudere l’affare e portare a Torino la giocatrice che è in scadenza di contratto col club rossonero. Thomas è un’ala che può giocare anche da numero 9 e quindi andrà a rinforzare il reparto d’attacco bianconero.

The post Juventus Women, bloccata Thomas: colpo a zero dal Milan appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG