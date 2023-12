Dybala non vuole mancare contro la Juve: «Sei stagioni felici, ha fatto sognare». Mangiante così sul grande ex

Dybala è fermo ai box per un infortunio patito il 15 dicembre contro la Fiorentina, ma vuole recuperare per Juve Roma del 30 dicembre. Del grande ex ha parlato Angelo Mangiante a Sky Sport.

MANGIANTE SU DYBALA – E’ stato importantissimo per la Juve, ha vissuto sei stagioni felici con 115 gol. Ha fatto sognare, è stato capitano. Sente il fascino di Juve Roma che affonda le sue radici nella storia e nella rivalità».

