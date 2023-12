Padovan: «Non credo che quando Allegri si scatena arrivino messaggi comprensibili ai giocatori». La battuta del giornalista

Padovan a Sky Sport 24 si è lasciato andare ad una battuta su Allegri e la reazione rabbiosa avuta in Frosinone Juve. Queste le parole del giornalista.

LE PAROLE – «Allegri si agita e per scatenare la tensione fa questi gesti, è incontenibile. Sente molto gli ultimi minuti di partita e, non riuscendo più a stare fermo, ha bisogno di scaricare. Io però non credo arrivino messaggi comprensibili ai giocatori».

