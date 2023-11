Dybala si sposa con Oriana: c’erano anche Morata e Paredes alla proposta di matrimonio dell’attaccante della Roma

Dybala e Oriana Sabatini si sposeranno. Ieri l’attaccante della Roma ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata, come testimoniato via Instagram.

All’emozionante momento della consegna dell’anello erano presenti anche due ex giocatori della Juve: l’amico Morata e Paredes, ora compagno di squadra della Joya in giallorosso. A testimoniarlo è stato un video pubblicato via Instagram proprio dal centrocampista argentino. Auguri a Dybala e Oriana!

