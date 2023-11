Fedez ricorda Vialli: «Non mi conosceva, viveva un dramma e mi diede conforto così». Le parole sulla leggenda della Juve

Fedez, ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, è tornato a parlare di Vialli, indimenticato capitano e leggenda della Juve.

FEDEZ – «Quando ho scoperto di avere il tumore al pancreas, l’unica intervista che trovai riguardo questo tema è stata quella di Gianluca Vialli. Ho avuto una grande fortuna di avere delle conoscenze in comune e la sera prima di essere ricoverato siamo stati a telefono molte ore. È incredibile come una persona, che stava vivendo un dramma, si sia ritagliato del tempo per dare conforto ad una persona che non conosceva minimamente. Questo la dice lunga su chi fosse Gianluca umanamente».

