Mondiali 2034, la Federazione dell’Arabia Saudita è l’unica candidata per ospitarli. I dettagli resi noti dalla FIFA

I Mondiali del 2034 si potrebbero giocare in Arabia Saudita. Come reso noto dalla FIFA sul proprio sito, infatti, la Federazione araba è l’unica candidata ad ospitare il torneo dopo la rinuncia dell’Australia. Per il Mondiale 2030 sono in lista Marocco, Portogallo e Spagna.

L’amministrazione FIFA condurrà approfonditi processi di gara e valutazione per le edizioni 2030 e 2034 con i paesi ospitanti che saranno nominati dai Congressi FIFA previsti entro il quarto trimestre del 2024.

