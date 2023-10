Ravezzani sta con Fagioli: «Bisogna stargli vicino, giusto il rinnovo». Le dichiarazioni sul centrocampista della Juve

Ravezzani in esclusiva a Juventusnews24 ha toccato il tema del rinnovo di Fagioli. Queste le dichiarazioni sul centrocampista della Juve.

RINNOVO FAGIOLI – «È un capitale della società, che non costa molto a differenza di Pogba e che ha anche delle prospettive futuro. È stato giusto secondo me rinnovargli il contratto ma soprattutto sarà indispensabile stargli vicino. La ludopatia non guarisce facilmente, serve grande vicinanza del club oltre che delle persone che gli vogliono bene».

