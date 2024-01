L’ex attaccante dell’Inter Edin Dzeko ha tracciato il suo bilancio del 2023, anno in cui ha salutato i nerazzurro per il Fenerbahce

Attraverso un post su Instagram, Edin Dzeko dimostra di aver ormai archiviato il capitolo Inter nella sua vita, concentrandosi sul futuro.

LE PAROLE – Impara dal passato e non guardarti mai indietro, i sogni sono davanti a te. L’unica direzione in cui andare è avanti. Sogna in grande, lavora duramente e fallo succedere, perché il mondo è pieno di possibilità infinite

