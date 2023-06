Edin Dzeko, dopo l’addio all’Inter, è approdato al Fenerbahce e ha rilasciato le prime dichiarazioni a tifosi e club

Tramite i canali ufficiali del Fenerbahce, Edin Dzeko esprime la propria gioia nell’iniziare una nuova avventura, dopo l’addio all’Inter:

LE PAROLE– «Grazie a tutti per l’accoglienza, le prime sensazioni sono molto buone, sono eccitato per questa nuova avventura in questo grande club. Sono feliccissimo di essere qua e non vedo l’ora di incontrare i tifosi e sentire l’atmosfera dello stadio. Darò sempre il meglio per questo club, lo prometto»

