Tutti i segnali portano al fatto che lo spagnolo sarà presto un nuovo giocatore nerazzurro.

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà su Sportitalia ha rivelato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare Cesar Azpilicueta all’Inter. “Cesar Azpilicueta avanza verso l’Inter”.

Simone Inzaghi

“Una scelta fatta, confermate le ultime indiscrezioni, e il desiderio di regalare a Simone Inzaghi un rinforzo di esperienza. Il duttile difensore, che compirà 34 anni il prossimo agosto, si sta liberando dal Chelsea e poi firmerà un biennale con l’Inter. Non sono state ancora programmate le visite, ma la strada è tracciata“. I nerazzurri quindi non spenderebbero nulla in termini di costo del cartellino; lo spagnolo può occupare tutti i ruoli della difesa.

L’articolo Inter: Azpilicueta si sta liberando dal Chelsea proviene da Notizie Inter.

