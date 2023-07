L’ex giocatore dell’Inter Edin Dzeko ha avuto un esordio incredibile con la maglia del Fenerbahce in Conference League

Edin Dzeko ha cominciato a fare magie. L’ex attaccante dell’Inter nel match tra Fenerbahce e Zimbru, nei preliminari di Conference League, ha avuto un esordio col botto.

Ha segnato il gol del 3-0 al 61′ ma ha sfoderato anche due assist, il primo per la rete del 2-0 di Kent al 14′ del primo tempo e il secondo al 63′ per Szymanski, con uno splendido passaggio filtrante che ha mandato in porta il polacco.

La partita è terminata 5-0.

