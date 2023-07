Sandro Sabatini ha criticato il doppiopesismo dei tifosi dell’Inter nei confronti dell’ex presidente Moratti e di Zhang

Con queste parole a Radio Sportiva, Sandro Sabatini si scaglia contro i tifosi dell’Inter, colpevoli di giudicare diversamente l’operato di Moratti e Zhang alla guida dei nerazzurri:

LE PAROLE- «Un conto è il processo che ha subito la Juventus, dove le plusvalenze si fanno in due, la situazione dell’Inter è sotto gli occhi di tutti. La dirigenza per accontentare Zhang sta facendo da tre estati un mercato con un guadagno. Tutta la situazione debitoria è grave, ma se ai tifosi va bene così – non vedo proteste nei confronti della società, che c’erano con Moratti e Pellegrini. Se l’Inter non si rimette a posto non è che crolla, fallisce, ma la costringerà a passare di mano come successo col Milan con i cinesi alcuni anni fa».

L’articolo Sabatini: «Tifosi dell’Inter furiosi con Moratti ma non con Zhang» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG