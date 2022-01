Dzeko: “Mi ci voleva questo gol dopo”

Ecco le dichiarazioni rilasciate dall’attaccante Edin Dzeko a Inter TV dopo la vittoria in campionato contro con il Venezia: “Mi ci voleva questo gol dopo un po’ di tempo senza. Non rimpiango niente, è arrivato nel momento giusto per la squadra ed è quello che conta più di tutto. Le vittorie nel finale vogliono dire che non molliamo mai, abbiamo carattere e ci crediamo fino alla fine”.

“Non è facile vincere sempre due o tre a zero, oggi non era facile dopo le ultime partite che sono state molto toste. Il campo non ci aiuta, ma quando le porti a casa è questa la cosa più importante. Come ho detto prima, il mister ha giocato a calcio e capisce che un giocatore come me può risolverla anche alla fine. Non è la prima volta che segno all’ultimo minuto. Poi a noi attaccanti a volte basta una palla per risolverla anche se non giochi bene. Adesso penso che questa sosta arrivi nel momento giusto”.